Wereld over tussenvonnis genocidezaak: Israël moet uitspraak volgen

Landen en organisaties reageren wereldwijd op het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël. De mate van tevredenheid over het vonnis verschilt, maar in de meeste reacties wordt benadrukt dat Israël zich heeft te houden aan de opdracht van het hof om meer te doen om genocide te voorkomen. Onder meer de Europese Commissie zegt te rekenen op een "volledige en onmiddellijke" uitvoering van de opdrachten van het hof en benadrukt zijn "blijvende steun voor het ICJ". Ook binnen het Europees Parlement klinkt brede steun voor het vonnis, al zijn er parlementariërs die aandringen op het afkondigen van een staakt-het-vuren naar aanleiding van vandaag. Naast Brussel spreekt ook Washington steun uit voor het tussenvonnis. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de tussenuitspraak overeenkomt met het standpunt dat de regering-Biden al tijden heeft. "We hebben consequent duidelijk gemaakt dat Israël alle mogelijke stappen moet zetten om burgerslachtoffers te minimaliseren, de humanitaire steun moet opvoeren en iets moet doen aan dehumaniserende retoriek", reageert de woordvoerder. Wel herhaalt de VS dat het land de beschuldiging van genocide aan het adres van Israël "ongefundeerd" vindt.

Eerder schreven we al over de reacties van Israël, de Palestijnen en Zuid-Afrika. Het artikel daarover is hier te lezen.

Ook Duitsland zegt dat Israël zich te houden heeft aan het tussenvonnis, maar benadrukt eveneens opnieuw dat het Israëlische optreden voortkomt uit de gruwelijke terreuraanslag van Hamas op 7 oktober. "En het hof heeft in herinnering gebracht dat ook Hamas zich moet houden aan het internationaal humanitair recht, en dus nu eindelijk alle gijzelaars moet vrijlaten", reageert minister Baerbock van Buitenlandse Zaken. In Nederland heeft demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken gereageerd. "De uitspraak is voor de partijen bindend. Nederland respecteert de uitspraak van het hof, roept op de uitspraak na te leven, en zal dit ook in bilaterale contacten doen", schrijft ze op X.

Reactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof ⤵️ pic.twitter.com/uWmYjFqTb3 — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) January 26, 2024