Enorme deceptie voor Leerdam in Salt Lake City, Takagi wint 1.000 meter

Voor Jutta Leerdam is de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City uitgelopen op een deceptie. De regerend wereldkampioene werd op het snelle Amerikaanse ijs elfde in 1.14,65. Het goud ging naar de Japanse Miho Takagi, die met 1.12,77 bijna twee seconden sneller was dan Leerdam. De Japanse wist Leerdam dit seizoen al eens eerder te verslaan, bij de wereldbeker in China, maar toen was het gat niet zo groot. Last van enkel Leerdam was tot dat moment al zeventien races op rij ongeslagen, maar dit seizoen liep het nog niet zo lekker bij de wereldkampioene. Ze heeft al langer last van haar linkerenkel, waardoor ze niet vrijuit kan schaatsen. "Ik kan mijn eigen kracht niet kwijt, ik rijd op zestig procent en ga helemaal op een hoop. Ik voel me totaal niet mezelf", reageerde Leerdam geëmotioneerd na haar race. Bekijk de reactie van Leerdam:

De reactie van Jutta Leerdam na de 1.000 meter in Salt Lake City, waar ze op een teleurstellende elfde plaats eindigde. Dat heeft alles te maken met een enkelblessure, vertelt ze. - NOS

De Amerikaanse Kimi Goetz veroverde het zilver in 1.12,85, het brons was voor de Chinese Mei Han. Leerdam reed haar rit tegen Brittany Bowe, al vijf jaar de houdster van het wereldrecord (1.11,61). Haar start was niet vlekkeloos en Bowe begon veel sterker. Halverwege leek Leerdam het op inhoud nog te gaan redden, maar in de laatste meters werd ze volledig ingepakt door de Amerikaanse.

Live bij de NOS De wereldbeker in Salt Lake City is dit weekend live te volgen bij de NOS, op televisie (NPO 3) of via deze livestream. Nog op het programma vanavond: de 3.000 meter (v) en de massastart (m).

Antoinette Rijpma-De Jong werd bij de afgelopen WK en EK tweede achter Leerdam, maar dit keer greep ze naast een medaille. Met 1.14,11 werd ze vijfde. Isabel Grevelt reed in 1.14,41 naar de negende tijd en bleef ruim boven haar persoonlijk record. Daarmee was ze sneller dan Femke Kok, die met 1.14,21 tiende werd. Naomi Verkerk werd zestiende en verbeterde haar eigen toptijd wel, al was het slechts met een honderdste.