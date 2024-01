AD gaat versneld in hoger beroep tegen publicatieverbod geluidsopnames

Het AD gaat in beroep tegen het vonnis van de rechtbank, die de krant vandaag verbood om te publiceren over de zaak-Khalid Kasem. Dat doet de krant via een spoedappel.

De rechter oordeelde dat de krant een voorgenomen publicatie over een mogelijke omkoping door Kasem niet mag publiceren. Het belang van de individuen die betrokken zijn, wegen volgens de rechter zwaarder dan het recht op persvrijheid.

Volgens AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma wordt met het vonnis "op ongekende wijze ingegrepen in de persvrijheid."

NVJ

Ook journalistenvakbond NVJ is geschrokken. Met name omdat er in het vonnis niets staat over de afwegingen van de rechter, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning.

"Het is een heel zwaar middel om van tevoren journalisten te verbieden ergens over te publiceren, maar het wordt dus ook op geen enkele manier gemotiveerd in dit vonnis."