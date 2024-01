ProRail: hsl buiten dienst tijdens reparatie viaducten

ProRail verwacht dat er tijdens het herstel van de constructiefouten in tien viaducten op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Amsterdam en Rotterdam geen treinen kunnen rijden.

"Het gaat ook weer overlast voor de reiziger betekenen", zegt John Voppen, algemeen directeur van ProRail. "Want als die viaducten gerepareerd worden, dan kunnen daar op dat moment geen treinen overheen rijden. Zo simpel is het."

Buitengewoon complex

Voppen noemt het herstel van de viaducten "buitengewoon complex". Op dit moment onderzoekt ProRail samen met experts uit binnen- en buitenland wat er gedaan kan worden om ze te repareren.

Tot het herstel van de viaducten begint, mogen de treinen er maar met maximaal 120 kilometer per uur overheen rijden. Daardoor duurt de reis tot een kwartier langer.

Het gaat nog wel even duren voordat de reparaties kunnen beginnen, maar hoelang weet Voppen niet. "We hebben het niet over weken, niet over een maand, maar verder kan ik geen termijn noemen."

Zelfde constructie gebruikt

Vorige zomer bleek bij het viaduct Zuidweg bij Rijpwetering al dat er fouten zaten in de constructie. Hogesnelheidstreinen kunnen er daarom niet met de maximale snelheid van 300 kilometer per uur rijden. Ze mogen nu niet harder dan 80 kilometer per uur over dat viaduct.

Omdat bij negen andere viaducten dezelfde constructie is gebruikt, werd direct bepaald dat de maximumsnelheid daar zou worden teruggebracht naar 160 kilometer per uur. Gisteren werd bekendgemaakt dat dat nu nog verder is teruggeschroefd naar 120 kilometer per uur.