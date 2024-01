Stroompiek door koperdiefstal in Oude Pekela: 'Oplader knapte in m'n gezicht'

De spanning voor woningen is doorgaans tussen de 220 en 240 volt, maar door de koperdiefstal was dat korte tijd zo'n 400 volt.

Een spanningspiek in het elektriciteitsnetwerk heeft vannacht tot schade geleid aan elektrische apparaten bij huishoudens in Oude Pekela. De piek werd veroorzaakt door koperdiefstal in een transformatorhuisje in het Groningse dorp.

Bij een andere bewoner doen ook tal van apparaten het niet: "We hebben net een nieuwe keuken. Nu is de afzuigkap kapot. De verlichting in de serre is kapot en de elektrische bedden doen het niet meer."

Andere bewoners zeggen schade te hebben aan de boiler, laptop, koelkast en cd-speler. Ook zouden er vonken uit het stopcontact zijn gekomen.

Buit van 50 euro

De koperdiefstal in het transformatorhuisje was rond 02.30 uur. Xander Niemeijer van netbeheerder Enexis vermoedt dat de dieven wisten waar ze mee bezig waren. "Het is levensgevaarlijk om te doen maar ze zijn voorzichtig te werk gegaan. Ze hebben de gevaarlijke delen gemeden."

Het gestolen koper levert volgens Niemeijer zo'n 50 euro op. "Maar de schade voor ons is enorm. Op dit moment zijn we alle schade nog aan het inventariseren, maar het loopt misschien wel in de 100.000 euro".

Aggregaat

In totaal zijn zo'n 250 adressen getroffen. Monteurs van Enexis hebben daar aangebeld om de meterkast te controleren.

Gedupeerden wordt aangeraden een online schadeformulier in te vullen. De netbeheerder onderzoekt dan of de gedupeerden recht hebben op een schadevergoeding.

De meeste mensen hebben dankzij een aggregaat inmiddels weer stroom.