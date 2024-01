Chelsea tast diep in buidel voor Ramírez: 'Hoogste transfersom in vrouwenvoetbal'

Jill Roord zakte met haar transfer van VfL Wolfsburg naar Manchester City vorig jaar van de tweede naar de derde plaats op de lijst met hoogste transfersommen in het internationale vrouwenvoetbal. De Engelse club betaalde naar verluidt tussen de 300.000 en 400.000 euro voor de Oranje-international.

Dat is een record in het vrouwenvoetbal, althans volgens Levante en de meeste bronnen. De duurste transfer tot vandaag was die van Keira Walsh van Manchester City naar FC Barcelona in 2022, al variëren berichten over het bedrag bij die overgang van 350.000 pond (409.000 euro) tot 400.000 pond (467.000 euro).

Het is nog wachten op de eerste miljoenentransfer, maar de transfersommen in het vrouwenvoetbal gaan steeds verder omhoog. Chelsea versterkte zich vandaag met de Colombiaanse aanvalster Mayra Ramírez van Levante. De transfersom bedraagt 450.000 euro en kan inclusief bonussen oplopen tot 500.000 euro.

De 24-jarige Ramírez bereikte op het afgelopen WK met Colombia de kwartfinales. Ze speelde sinds 2020 in Spanje, eerst bij Sporting Club de Huelva en sinds 2022 voor Levante. In 95 wedstrijden in La Liga scoorde ze 32 keer.

In Londen tekende Ramírez een contract voor vierenhalf jaar. "Ik ben zeer vereerd om onderdeel uit te maken van Chelsea", zei ze op de website van de Blues. "Om bij zo'n grote club te horen, was een droom sinds ik een klein meisje was."

Chelsea, koploper in de Engelse Super League, was op zoek naar een nieuwe spits nadat Sam Kerr een kruisbandblessure opliep.