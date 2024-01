Jaar pauze voor Klopp na vertrek bij Liverpool: 'Ik zal nooit meer Engelse club coachen'

Klopp had Liverpool sinds 2015 onder zijn hoede en leidde de ploeg naar zeven prijzen, waaronder de Champions League (2019) en het landskampioenschap (2020). Hij leidde de club terug naar de nationale en internationale top. Liverpool was 29 jaar lang geen kampioen geworden.

"Met alle verantwoordelijkheden die je bij deze baan hebt, moet je altijd op je best zijn", lichtte Klopp toe. "Deze club, vooral vanwege het team wat we hebben, heeft een manager nodig die op zijn top is. Als ik dat niet meer kan zijn, dan moet ik dat zeggen."

"Toen ik dat contract tekende, dacht ik dat ik het zou uitdienen, daar was ik 100 procent van overtuigd. Maar ik heb onderschat dat mijn energieniveau niet oneindig is. Dat is het wel altijd geweest, maar nu niet meer."

De bekendmaking van zijn aanstaande vertrek voelde voor Klopp niet als een van opluchting. "Ik was al opgelucht toen ik de beslissing had genomen. Vandaag heb ik gemengde gevoelens, maar het is niet zo emotioneel als wanneer het ten einde er echt is."

"De belangrijke dingen die ik moest doen was het vertellen aan de eigenaren, supporters en aan de spelers. De reactie van de spelers was goed."

Liverpool is momenteel koploper in de Premier League, met vijf punten meer dan Manchester City, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Bovendien is de ploeg nog actief in de FA Cup, League Cup en de Europa League. "Er zijn nog veel dingen te doen voor het einde van het seizoen, en daar ga ik vol voor. Er zijn nu niet veel emoties. Toen ik het de afgelopen dagen aan mensen vertelden waren er wat tranen, maar dat is normaal als je zo lang samen bent."

"Het is het juiste om te doen, op het juiste moment. De club heeft tijd nodig om de toekomst te plannen, terwijl we werken in het heden."

Beter achterlaten

Liverpool-CEO Billy Hogan vindt het moeilijk om in woorden te beschrijven hoe belangrijk Klopp was. "Toen Jürgen in 2015 instapte sprak hij over dat hij de club beter wilde achterlaten dan hoe hij begon. Als je kijkt naar waar we nu staan, is er geen twijfel dat dit gelukt is."

"Zijn vertrek is verdrietig nieuws en ik weet zeker dat de fans dit ook zo zien. De eerste keer dat we er over gepraat hebben, zag ik dat hij comfortabel met zijn beslissing was. Als een vriend en collega tot zo'n beslissing komt, moet je die respecteren."

