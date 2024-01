Nog een half jaar tot de Spelen: '16 goud, 9 zilver en 10 brons voor Nederland'

De Nederlandse olympische ploeg keert deze zomer met zestien gouden, negen zilveren en tien bronzen medailles terug uit Parijs. Dat is een half jaar voor aanvang van de Zomerspelen althans de voorspelling van het gerenommeerde Amerikaanse sportdatabedrijf Nielsen's Gracenote. Met een totaal van 35 stuks eremetaal zou TeamNL welgeteld één medaille inleveren ten opzichte van de score die drie jaar geleden in Tokio werd behaald. In Japan kwam de Nederlandse ploeg tot tien goud, twaalf zilver en veertien brons.

Twee plaatsen zakken Die score was het beste resultaat dat Nederland ooit op de Olympische Spelen behaalde. In 2021 bleek het goed voor de zevende plek in het medailleklassement. De voorspelling voor Parijs is dat Nederland in die rangschikking twee plaatsen gaat zakken. Nielsen's Gracenote maakt zijn voorspellingen op basis van data over sportuitslagen sinds de Spelen van Tokio. In de prognose voor Parijs staat dat de Verenigde Staten dit jaar opnieuw de meeste olympische medailles in de wacht spelen. In de Franse hoofdstad zou Team USA 129 plakken (37 goud, 46 zilver en 46 brons) veroveren, zestien meer dan in Tokio. China wordt opnieuw de tweede plaats op de medaillerangschikking toebedeeld, met 85 medailles: 35 goud, 28 zilver, 22 brons. Daarmee worden op Franse bodem drie stuks eremetaal minder gewonnen dan tijdens de laatste Spelen.

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is een van de sporters die voor de Nederlandse medailles kan gaan zorgen - Foto: ANP

Weinig verrassend is het dat Nielsen's Gracenote drie sporten aanwijst waarop Nederland het meest succesvol gaat zijn. Atletiek, baanwielrennen en roeien zijn de disciplines waarop Oranje het meeste goud gaat oogsten, is de verwachting. De voorspelling van het databureau is dat Nederland opnieuw sterk voor de dag komt in de breedte, een trend die volgens de Amerikanen sinds Sydney 2000 zichtbaar is. Op vier van de zes laatste Zomerspelen was Nederland in tussen de elf en dertien verschillende takken van sport succesvol. De trend zou in Parijs worden voortgezet, zo luidt de prognose.

André Cats - Foto: ANP