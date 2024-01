Schulting maakt over twee weken langverwachte rentree bij wereldbeker in Dresden

Shorttrackster Suzanne Schulting gaat over twee weken haar langverwachte rentree maken. De drievoudig olympisch kampioene is voor het eerst dit seizoen opgenomen in de wedstrijdselectie voor de wereldbekers. Ze maakt haar rentree in Dresden (9-11 februari) en gaat daarna ook naar Gdansk (16-18 februari). Schulting laste afgelopen zomer een lange pauze in. Ze kampte met ernstige vermoeidheidsklachten en bleek later ook besmet te zijn met het cmv-virus, een broertje van de ziekte van Pfeiffer. Eind vorig jaar liep ze bij een val op een training ook nog een flinke snijwond in haar rug op. Aanwijsplek Mede daardoor moest Schulting haar rentree, die oorspronkelijk gepland stond bij de EK shorttrack van twee weken geleden, uitstellen. De 26-jarige Schulting heeft dankzij haar status als meervoudig olympisch en wereldkampioene een aanwijsplek gekregen van schaatsbond KNSB. Via de wereldbekers wil ze zich voorbereiden op haar hoofddoel van dit seizoen: de WK shorttrack in Rotterdam (15-17 maart).

Jens van 't Wout slaat de wereldbeker in Dresden over - Foto: ANP

Bij de mannen ontbreekt Sjinkie Knegt opnieuw in de selectie. Jens van 't Wout slaat alleen de wereldbekerwedstrijd in Dresden over. Hij is nog herstellende van een enkelblessure, waar hij bij de afgelopen EK ook al last van had.