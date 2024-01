Rusland vindt documenten en lichaamsdelen met tatoeages op rampplek

Rusland zegt dat op de plek waar woensdag een Russisch militair vliegtuig is gecrasht Oekraïense identiteitspapieren en getatoeëerde lichaamsdelen zijn gevonden. Volgens Moskou kwamen bij de crash 74 mensen om, onder wie 65 Oekraïense krijgsgevangenen die onderweg waren naar een gevangenenruil.

Het toestel is volgens Rusland door Oekraïne neergehaald. Oekraïne ontkent noch bevestigt dat en zegt verder dat er geen betrouwbare informatie is over wie er aan boord waren van het toestel. President Zelensky wil dat er een internationaal onderzoek komt naar de crash.

Karakteristieke tatoeages

Een Russische onderzoekscommissie heeft op de plek van de vliegtuigcrash volgens Moskou lichaamsdelen gevonden met daarop karakteristieke tatoeages. Vergelijkbare tatoeages werden door Oekraïense krijgsgevangenen gedragen, "onder wie leden van het in Rusland verboden Azov-regiment die ondervraagd zijn in strafzaken", meldt het Russische persbureau Tass.

Ook werden er documenten gevonden die "de identiteit van de Oekraïense militairen die bij de ramp zijn omgekomen bevestigen". Onder die papieren zouden ook documenten zijn van de Russische gevangenisdienst.