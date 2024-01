Deze oude kunstenaars peinzen niet over hun pensioen

De inmiddels 90-jarige kunstenaar is er nog dagelijks in zijn atelier te vinden, waar hij afwacht welke inspiratie hij krijgt.

Zeg koffiekan en je zegt Klaas Gubbels. Dat alledaagse voorwerp is bij Gubbels uitgegroeid tot zijn persoonlijke visitekaartje. Dankzij die koffiekan is hij één van de bekendste Nederlandse kunstenaars. Posters ervan sieren menig vaderlandse huiskamer. Zijn werk bevindt zich in collecties van de grote Nederlandse musea. Gubbels, Rotterdammer van geboorte, woont en werkt al jaren in Arnhem.

In de openbare ruimte, zoeken de sculpturen van De Vries verbinding met de omliggende stedenbouw en architectuur. Vooral in Duitsland is hij populair. In Hannover, Berlijn, Maagdenburg, Wiesbaden en Ludwigsburg maakt werk van de kunstenaar deel uit van het straatbeeld.

Hangend boven de Maas in Rotterdam. Op een bedrijfsdak in Berlijn. En recent nog: in een park in Voorburg. In tal van (wereld)steden kun je het werk van beeldhouwer en tekenaar Auke de Vries gewoon buiten zien. Kleurrijk, speels, opeengestapeld en metershoog.

Auke de Vries zijn werk siert de openbare ruimte in binnen- en buitenland. Op straat, in een park of op een kantoordak: met zijn sculptuur verbindt de 86-jarige kunstenaar de omliggende architectuur en stedenbouw. - NOS

Alleen al dit jaar exposeren haar vijf internationale galeries werk in onder meer Londen, Parijs, New York en Amsterdam.

Het werk van Jacqueline Jong (1939) is kleurrijk en veelzijdig. Ze is autodidact en maakt naast schilderijen ook sculpturen en zelfs sieraden. Haar stijl is expressionistisch en figuratief. In de Stopera, in de Amsterdamse binnenstad, is een muurschildering te zien van De Jongs hand en bij De Nederlandsche Bank een grote installatie. Ze exposeert in Europa en Amerika.

De veelzijdige kunstenaar Jacqueline de Jong is 84 jaar. Ze is autodidact en werkt afwisselend in Frankrijk (waar ze een grote oeuvreprijs won) en in Nederland. - NOS

Guillaumes werk zit in collecties van musea, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RKD) en particuliere verzamelaars. Schilderen is nog altijd zijn passie en elke ochtend zit hij al vroeg achter zijn ezel. "Volgens mij moet je er een beetje gestoord voor zijn. Maar ik zou niet zonder kunnen."

Guillaume Lo A Njoe had overzichtsexposities in Suriname en op Curaçao. Pas afgelopen jaar kreeg hij een solo in Nederland, bij Museum De Fundatie in Zwolle. Op zijn 86e: "Ik geloofde het pas toen ze de schilderijen kwamen ophalen. Ze trokken er zelfs handschoenen bij aan!"

De Amsterdamse kunstenaar Guillaume Lo A Njoe is 86 jaar. En als het even kan is hij vanaf de vroege ochtend al druk aan het werk achter zijn schildersezel. - NOS

Nono Reinhold (94)

"Het werk van graficus Nono Reinhold gaat over de schoonheid die verstopt zit in hoekjes. Hoe mooi de wereld is, laten haar etsen zien", zegt Terry van Druten, hoofdconservator van het Teylers Museum.

Het voltallige grafische oeuvre van de 94-jarige kunstenares is in het Haarlemse museum ondergebracht. Technisch hoogstaande etsen in felle kleuren, met een tastbaar reliëf. Etsen doet ze al sinds 1954. Nu, 70 jaar later, is ze er nog dagelijks mee bezig in haar atelier.

Reinhold is het kind van een geologenechtpaar. Ze werd als grafisch kunstenaar gevormd in Parijs en New York, in de jaren 50 en 60. "Het grote publiek kent haar niet, onterecht", aldus Terry van Druten. "Terwijl ze in de kunstwereld een centrale plek innam als iemand die met veel belangrijke kunstenaars samenwerkte of bevriend was. Mensen als Willem de Kooning, Corneille, Lucebert."