Topskiester Shiffrin in ziekenhuis na zware val, maar schade valt mee

De Amerikaanse skitopper Mikaela Shiffrin is zwaar ten val gekomen bij wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo. De tweevoudig olympisch kampioene ging op de afdaling onderuit en werd later naar een ziekenhuis overgebracht.

De 28-jarige Shiffrin werd in een kliniek in Cortina onderzocht aan haar linkerbeen. daarbij werd geen schade aan haar kniebanden geconstateerd.

"Het gaat eigenlijk best goed met haar", reageert de Amerikaanse coach Paul Kristofic. "Ze is opgelucht en positief." Shiffrin zal dit weekend niet meer in actie komen, het is nog onduidelijk wanneer ze weer wedstrijdfit zal zijn.