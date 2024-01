Topskiester Shiffrin in ziekenhuis na zware val, maar schade lijkt mee te vallen

De Amerikaanse skitopper Mikaela Shiffrin is zwaar ten val gekomen bij wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo. De tweevoudig olympisch kampioene ging op de afdaling onderuit en werd later naar een ziekenhuis overgebracht.

De 28-jarige Shiffrin werd in een kliniek in Cortina onderzocht aan haar linkerbeen. De Amerikaanse skifederatie meldde vervolgens dat de schade lijkt mee te vallen en meldde dat het onderzochte been van Shiffrin "intact" is.

"Het gaat allemaal goed, dames", zou Shiffrin volgens het Amerikaanse NBC haar teamgenoten hebben medegedeeld via WhatsApp.