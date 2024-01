Gescheiden Georgische tweeling was slachtoffer groot kinderhandelschandaal

Een week later spraken ze af in een metrostation in Tblisi. "Het was alsof ik in de spiegel keek. Precies hetzelfde gezicht, precies dezelfde stem. Ik ben haar en zij is mij." Amy wist zeker dat ze een tweeling moesten zijn.

Ze bleken in dezelfde kraamkliniek te zijn geboren, al was dat volgens een geboortebewijs wel weken na elkaar. Ze hielden van dezelfde muziek, hadden hetzelfde kapsel en dezelfde botziekte. "Het werd steeds vreemder", zei Amy tegen de BBC .

Ano wilde graag in contact komen met het meisje op de TikTok-video. Iemand zag haar oproep in een WhatsAppgroep van haar universiteit en bracht de twee op Facebook met elkaar in contact. In de dagen daarna ontdekten ze dat ze veel gemeen hadden.

Zo begon een zoektocht waarin de twee erachter kwamen dat ze als baby bij hun moeder waren weggehaald. Ze waren niet de enige. Volgens een journaliste die er onderzoek naar deed zijn in Georgië in de periode 1970-2006 bijna 100.000 baby's van hun moeders afgenomen om verkocht te worden aan adoptieouders.

Maar zeven jaar later, in 2021, zette Amy een video van zichzelf op TikTok. Een opvallende video, haar haar was blauw en ze had een piercing door een wenkbrauw. Ano Sartania werd erop gewezen door een vriendin, omdat het meisje met het blauwe haar zo op haar leek. Ano vond het "cool".

Toen ze twaalf jaar was zag Amy Khvitia een meisje dansen in Georgia's Got Talent dat precies op haar leek. Dat vond iedereen. De telefoon stond niet stil. "Iedereen heeft een dubbelganger", was de verklaring die haar moeder haar gaf.

Uitleg

De twee eisten uitleg van hun 'moeders' en kregen allebei hetzelfde verhaal te horen. De 'moeders' hadden geen kinderen kunnen krijgen en zich tot een ziekenhuis gewend voor een kind dat door de echte moeder was afgestaan. Ze moesten daarvoor een dokter betalen, maar daarna konden ze een kind meenemen en opvoeden als hun eigen kind.

De adoptiemoeders zeggen dat ze niet wisten dat dit illegaal was en ook niet dat ze de helft van een tweeling hadden geadopteerd. Ze wilden niet vertellen hoeveel ze hadden betaald.

Ontmoeting in Leipzig

Amy postte hun verhaal in een Facebookgroep voor illegaal geadopteerde Georgische kinderen. Dat leverde een reactie op van een vrouw uit Duitsland. Zij kende iemand die in 2002 bevallen was van een tweeling in hetzelfde ziekenhuis waar Ano en Amy geboren waren. Haar was verteld dat de tweeling was gestorven, maar ze had altijd aan dit verhaal getwijfeld.

Een DNA-test toonde aan dat de tipgever een zus van Ano en Amy was. Een ontmoeting tussen Ano, Amy en hun moeder Aza was toen een kwestie van tijd. Die vond eind vorig jaar plaats in een hotel in Leipzig. Aza vertelde hun dat ze bij de bevalling in coma was geraakt. Toen ze wakker werd, vertelden de artsen haar dat de baby's waren overleden.