Horeca-ondernemer voor de rechter: 'Thuis meer risico op besmetting'

De rechtbank in Den Haag doet vanmiddag om 16.00 uur uitspraak in het door meerdere horecaondernemers aangespannen kort geding. De horecazaken willen per direct weer open en noemen de gedwongen sluiting disproportioneel.

De zaak is aangespannen op initiatief van de Haagse ondernemer Michael Meeuwisse. Zeker 68 ondernemers sloten zich bij hem aan. Volgens de advocaat van de eisers heeft "het dubbele aantal ondernemingen zich gemeld", maar was er niet genoeg tijd om ze officieel toe te voegen.

De ondernemers vragen de rechter om een volledige opening van de horeca. Het zou vervolgens weer aan de overheid zijn om maatregelen te treffen per segment. Eerder adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om te onderzoeken of restaurants wellicht wel open kunnen.

'De horeca moet bloeden'

Volgens de advocaat van de eisers moet de horeca onevenredig veel lijden, terwijl de ondernemers kosten noch moeite hebben gespaard om zich aan de coronavoorschriften te houden. Bovendien zou de overheid niet genoeg hebben gekeken naar alternatieven voor een algehele sluiting. "De horeca is rücksichtslos weer dichtgegooid. Dat veroorzaakt een vloedgolf aan faillissementen."

De ondernemers vinden dat zij de grootste klappen krijgen door het overheidsbeleid. "De horeca moet bloeden en er is geen redelijke verdeling van de pijn in de samenleving", zei hun advocaat. Ze willen dan ook dat de overheid de maatregelen gaat herzien en waarschuwen dat de tweede gedwongen sluiting voor veel restaurants en cafés de nekslag zal zijn.

Ondernemer Meeuwisse nam zelf ook kort het woord. Hij zegt dat de overheid mensen beter in de horeca kan laten afspreken dan thuis. "De afzuiging in onze zaken is goed gereld, we ontsmetten de tafels en houden in de gaten dat iedereen afstand houdt. Het bevreemdt ons dat de overheid mensen liever thuis laat afspreken, waar het allemaal niet gecontroleerd is."

'Aantal besmettingen moet terug'

De landsadvocaat erkent dat de maatregelen veel leed veroorzaken voor horecaondernemers, maar stelt ook dat de overheid niet anders kan. De regering zou dit soort besluiten moeten nemen om het oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. Hij benadrukt dat de nieuwe maatregelen niet alleen de horeca treffen. "Ook andere sectoren worden geraakt, zoals onderwijs of sport."

De sluiting van de horeca zou bovendien fundamenteel zijn bij het terugdringen van het aantal besmettingen. "Het draagt bij aan het terugdringen van het aantal ontmoetingen tussen mensen. Want je komt niet alleen in contact met de mensen met wie je hebt afgesproken, maar ook met anderen." Daar komen de reisbewegingen volgens hem nog eens bovenop.

In reactie op het argument van de eisers dat er relatief weinig besmettingen in de horeca zijn - momenteel 3,8 procent - stelt de advocaat dat die besmettingen bijdragen aan het hoge aantal besmettingen thuis. "Je moet je afvragen, hoe is het coronavirus het huishouden ingebracht?"

'Begrip voor de ondernemers'

Koninklijke Horeca Nederland heeft zich niet aangesloten bij het kort geding. "We beslissen zelfstandig of we procederen en haken niet zomaar aan bij initiatieven die elders ontstaan", zegt een woordvoerder. De branchevereniging zegt wel begrip te hebben voor de stap.

De rechter doet vanmiddag om 16.00 uur uitspraak. De uitgebreide motivering voor de uitspraak volgt later, maar de rechter wilde, gezien het tijdsbelang, zo snel mogelijk duidelijkheid geven.