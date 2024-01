Gaat Stolz voor wereldrecord? 'Is mogelijk, maar vind perfecte race belangrijker'

Drievoudig wereldkampioen Jordan Stolz reed een week geleden de vierde tijd ooit op de 1.000 meter. Dit weekeinde komt hij opnieuw in achtie op het supersnelle ijs van Salt Lake City. - NOS

Stolz is op het snelste ijs van de wereld niet per se bezig met dat record. "Ik wil een perfecte race rijden. Ik ga niet voor een record, ook al zijn veel mensen erover begonnen." "Ik voel geen druk om een wereldrecord te rijden, wel om een goede race neer te zetten. De druk van anderen voel ik niet, maar de druk die ik mezelf opleg om een goede race te rijden wel." Vrijdagavond rijdt Stolz de 1.000 meter op de eerste dag van de wereldbeker in Utah. Ook zondag staat de kilometer op het programma. Bekijk hieronder het schema van de WB in Salt Lake City, die live is te volgen bij de NOS:

Een week geleden op de Four Continents Championships, de tegenhanger van de EK voor de andere continenten, snelde Stolz al naar de vierde tijd ooit. Met 1.06,27 reed hij Shani Davis uit de boeken als houder van het Amerikaans record. Verbeterpunten Ondanks die toptijd zag Stolz genoeg verbeterpunten. "De opening was heel goed, de eerste ronde niet zo (24,6, red.). Ik had verwacht sneller te zijn, maar voelde dat ik nog genoeg kracht had voor de slotronde." Om een wereldrecord neer te zetten, is die eerste volle ronde voor Stolz cruciaal. "Op 600 meter weten we wat voor race het zal worden."

Voor de schaatsers breken de belangrijkste weken van het seizoen aan. Na vier wereldbekers in november en december en de continentale kampioenschappen komen de WK afstanden rap dichterbij. Na de wereldbeker van dit weekeinde in Salt Lake wordt er volgende week nog een wereldbeker gereden in het Canadese Quebec. Twee weken daarna, van 15 tot en met 18 februari, zijn in Calgary de WK afstanden. Stolz gaat erheen als regerend kampioen op de 500, 1.000 en 1.500 meter. "Drie wereldtitels, da's best lastig te verdedigen." Toch gelooft Stolz dat het mogelijk is zijn kunststukje van afgelopen seizoen te herhalen. "Ik zit er op de 500 meter niet ver vanaf. Maar ik heb het niet helemaal zelf in de hand. Ik weet niet hoe de concurrentie ervoor staat, dat gaan we dit weekeinde uitvinden."

De Amerikaan wordt begin maart in Heerenveen wereldkampioen op de 500, 1.000 en 1.500 meter. - NOS