Duits ministerie legt Russisch netwerk voor desinformatie bloot

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Russische desinformatiecampagne op X blootgelegd. Tussen 20 december en 20 januari lichtten experts met speciale software het platform door.

Daar kwamen ze 50.000 nepaccounts tegen die zich in meer dan een miljoen tweets schuldig maakten aan op Duitsland gerichte stemmingmakerij, schrijft Der Spiegel. Daarmee werd onder meer geprobeerd het denken in Duitsland over de oorlog in Oekraïne te beïnvloeden.

Het weekblad schrijft dat de accounts voor een "spervuur van leugens" over Duitsland verantwoordelijk zijn, die ook nog eens naar posts van betrouwbare nieuwsmedia leken te verwijzen, zoals Die Welt, de Süddeutsche Zeitung en Der Spiegel zelf. Wie daarop klikte. kwam ook op een nepaccount uit.

Nepaccount Baerbock

Een aanwijzing dat Rusland erachter zit, is dat de nepaccounts veel taalfouten bevatten en op Russische feestdagen niet actief waren.

Ook een bericht op een nepaccount van minister van Buitenlandse Zaken Baerbock wijst op Russische inmenging. "De oorlog in Oekraïne zal in drie maanden voorbij zijn", luidde dat bericht. Het bericht werd 389 keer geliket, 45 mensen verspreidden het verder.

Het nepaccount leek bedrieglijk echt. Alleen een teken uit het Russische alfabet verraadde dat dit niet het echte account van Baerbock was.

Stemgedrag

Volgens Der Spiegel maakt het ministerie van Baerbock zich grote zorgen over de uitkomst van het onderzoek. In drie Duitse deelstaten worden dit jaar verkiezingen gehouden en in de EU gaan burgers in juni naar de stembus voor het Europees Parlement.

De angst is dat Rusland met hulp van nepaccounts het stemgedrag van al deze kiezers zal beïnvloeden. Duitsland heeft de uitkomst van het onderzoek met de EU gedeeld.

Opgerold

De onderzoekers van het ministerie concluderen dat vanuit Rusland al langer een grootschalige campagne loopt die al in 2022 aan het licht kwam. Ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Oekraïne waren daarvan het doelwit.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, maakte dat jaar bekend dat het de "grootste en meest complexe campagne sinds het begin van de oorlog in Oekraïne" had opgerold. Dat netwerk bestond uit 29 Instagram- en 1633 Facebookaccounts.