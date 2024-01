Aanleg nooddam vertraagd; woonbootbewoners Maastricht langer van huis

De geëvacueerde bewoners van woonboten aan de Stuwweg in Maastricht kunnen voorlopig niet naar huis. Door sterke stroming is gisteren een gat geslagen in de tweede nooddam. Het gat is inmiddels gedicht, maar de aanleg van de nooddam heeft daardoor vertraging opgelopen.

Begin deze maand werden dertig woonboten langs het Limburgse water ontruimd, nadat een overlaatdam het had begeven door het hoge, snelstromende water van de Maas. Dat was een gevolg van langdurige regen in Frankrijk en België. Na de evacuatie raakte een woonboot op drift en botste tegen een brug, die vervolgens dreigde in te storten, maar dat is niet gebeurd.

Veiligheid boven alles

Om de snelle stroming van het water te stoppen, worden twee nooddammen aangelegd. De eerste nooddam, die al af is, ligt stroomopwaarts en dus wat verder weg van de overlaatdam. Volgens Rijkswaterstaat moet deze dam de sterkte stroming op de overlaatdam tegengaan en het waterpeil regelen.

Als gevolg van de nooddam en de beschadigde overlaatdam, die momenteel provisorisch is gerepareerd met stenen en zandzakken, lekt veel water weg. Daardoor ligt een deel van de woonboten op het droge.

Daarom komt er een tweede nooddam, tussen de brug bij de Stuwweg en de beschadigde overlaatdam. Volgens Rijkswaterstaat wordt die steviger en gaat die langer mee, totdat de eigenlijke overlaatdam gerepareerd is. Zodra die af is, wordt de eerste nooddam doorgestoken om het water op peil te krijgen en de woonboten weer te laten drijven.

De aanleg van de tweede dam zou zo'n twee weken in beslag nemen. Wanneer dat nu zal zijn, is niet duidelijk, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen 1Limburg. "We proberen dat zo snel mogelijk natuurlijk, maar veiligheid gaat boven alles."

De geëvacueerde woonbootbewoners moeten waarschijnlijk tot half februari elders wonen. Hun tijdelijk verblijf op bijvoorbeeld vakantieparken is verlengd.

Kapotte waterleiding

De terugkeer van de bewoners hangt ook af van de reparatie van een waterleiding. De eerste woonbootbewoners konden vorige week al naar huis. Hun woonboten liggen ten zuiden van de eerste nooddam en daarom niet op het droge, maar later bleek dat er geen stromend water is. Verwacht wordt dat de leiding volgende week is hersteld.

Naast de dammen en de waterleiding denkt Rijkswaterstaat ook na over een oplossing voor de brug waar de losgeslagen woonboot tegenaan knalde. Die is niet meer bruikbaar, terwijl dat voor veel woonbootbewoners de enige toegang is tot hun woonboot. "We overwegen nu een tijdelijke noodbrug, maar waar en wanneer die komt, is nog niet duidelijk", aldus de woordvoerder.

Defensie was begin deze maand met helikopters in de weer om de doorgebroken overlaatdam dicht te storten: