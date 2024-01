Britse koning Charles in het ziekenhuis voor operatie aan prostaat

De Britse koning Charles is in een ziekenhuis opgenomen voor een goedaardige vergroting van de prostaat. De operatie werd vorige week al aangekondigd, nadat hij zich in verband met klachten had laten onderzoeken.

De 75-jarige koning wordt geopereerd. Het is niet bekendgemaakt wanneer hij zijn werkzaamheden kan hervatten.

Geen geheimzinnigheid

Charles koos ervoor om de reden van de ziekenhuisopname bekend te maken. Hij hoopt dat dit andere mannen stimuleert om zich bij klachten op tijd te laten controleren.

Prostaatklachten kunnen worden veroorzaakt door prostaatkanker. Meestal is dat niet het geval, maar vroege controle is gewenst zodat ingegrepen kan worden als dat nodig is.