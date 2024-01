Vanavond op tv: Tussenvonnis genocidezaak Israël • 'Extra natuurmaatregelen nodig' • Oude meesters: Nono Reinhold

Tussenvonnis in genocidezaak tegen Israël Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) zegt in een tussentijdse uitspraak in de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël dat Israël alles moet doen wat binnen zijn macht ligt om genocide in Gaza te voorkomen. Ook zegt het hof dat Israël moet garanderen dat zijn troepen geen genocide zullen plegen. Israël moet van het hof direct maatregelen nemen die zorgen dat er humanitaire hulp voor de Palestijnen beschikbaar komt, en dat bewijsmateriaal van het conflict niet vernietigd wordt. Binnen een maand moet Israël verslag uitbrengen aan het Gerechtshof over de stappen die er zijn gezet. Het hof kan nog geen oordeel vellen of er daadwerkelijk genocide heeft plaatsgevonden. Daarvoor zal een proces nodig zijn dat nog jaren kan duren. Wat zijn de gevolgen van dit tussenvonnis?

'Extra natuurmaatregelen nodig' Het is nog onduidelijk hoe het natuurbeleid er onder een nieuw kabinet uit zal gaan zien. PVV, VVD, NSC en BBB denken verschillend over de aanpak van het stikstofprobleem. Maar de Ecologische Autoriteit concludeert dat het nog slechter gaat met de stikstofgevoelige natuur in Nederland dan gedacht. De overheid moet snel een tandje bijzetten, met één integrale aanpak, is het advies. We zijn in Bennekom, waar veel werk is verzet voor verbetering van de natuur.