Tussenvonnis Internationaal Gerechtshof: Israël moet genocide in Gaza voorkomen

Israël moet er alles aan doen om genocide te voorkomen in Gaza. Zo luidt het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof in de zaak die Zuid-Afrika aanhangig heeft gemaakt over de oorlog in Gaza. Het hof wil ook dat Israël er alles aan doet om bewijs van eventuele misdaden te bewaren en daarover binnen een maand verslag uitbrengt. Ook moeten personen die zich schuldig maken aan genocide of daartoe oproepen worden vervolgd. Israël moet er verder voor zorgen dat er voldoende humanitaire hulp het gebied in kan. Het hof riep het land niet op alle militaire acties te staken, zoals Zuid-Afrika had geëist. Proces van jaren Voorzitter Donoghue benadrukte dat het hof nog geen oordeel kan vellen of er daadwerkelijk genocide heeft plaatsgevonden. Daarvoor zal een proces nodig zijn dat nog jaren kan duren. Bekijk hieronder een deel van de uitspraak (video is in het Engels):

Israël moet alles doen om genocide te voorkomen, stellen de rechters van het Internationaal Gerechtshof. - NOS

Het hof vond echter wel dat er voldoende aanleiding is om nu al voorlopige maatregelen op te leggen, omdat de slachtoffers niet kunnen wachten op de uitkomst van die rechtszaak. Donoghue haalde aan dat VN-medewerkers keer op keer waarschuwen dat de situatie in Gaza verder verslechtert. Daarnaast redeneerde het hof dat Zuid-Afrika voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er mogelijk genocide is gepleegd. Donoghue haalde een uitspraak aan van de Israëlische defensieminister Gallant die Palestijnen "menselijke beesten" heeft genoemd, en president Herzog die zei dat Palestijnse burgers ook schuldig zijn aan de aanval op 7 oktober. Het hof riep Hamas ook op alle Israëlische gijzelaars vrij te laten. Het 17-koppige hof was verdeeld over het tussenvonnis: een of twee rechters weigerden mee te gaan bij sommige bepalingen, onder wie de rechter die door Israël is aangesteld.