Bosz zet streep onder veelbesproken penaltymoment: 'Ik verander het niet meer'

Uiteraard werd Bosz er op een persconferentie in aanloop naar het eredivisieduel met Almere City wel herhaaldelijk naar gevraagd. De KNVB liet weten het moment mee te nemen in de evaluatie , maar de trainer kan daar niks meer mee. "Jullie hebben het zelf gezien. Ik ga er niks meer over zeggen. De blik moet nu op Almere City."

PSV-trainer Peter Bosz is weer tot bedaren gekomen. Na woensdag zijn woede te hebben geventileerd over een niet gegeven penalty in de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord wil de coach het veelbesproken moment nu niet meer bespreken. "Ik ga het niet meer veranderen. Ik heb er daarom een streep onder gezet."

De wedstrijd PSV-Almere City begint zaterdag om 18.45 uur en is te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl, maar ook via flitsen op NPO Radio 1.

Bosz kon niet ontkennen dat er in zijn spelersgroep nog emoties heersen na de nederlaag tegen Feyenoord. "Het is nieuw voor ons dat we verliezen, hè? Het is logisch dat ze er emotioneel op reageren en dat is helemaal niet erg. Na de eerdere nederlaag tegen Arsenal in de Champions League hebben we laten zien hoe sterk we zijn. Hopelijk gebeurt dat nu weer."

'Niet in het negatieve blijven hangen'

Na zeventien overwinningen op rij in de competitie volgde afgelopen week een gelijkspel bij FC Utrecht en dus een nederlaag bij Feyenoord. Bosz denkt niet dat het zijn team dwars zal zitten tegen Almere City.

"Deze groep is gewend om twee keer in de week te spelen. Dat kun je alleen maar goed doen als je je focust op de volgende wedstrijd. Als je terugblikt, leidt het je juist af. Natuurlijk is het makkelijker als je wint, maar als je wint, ligt ook gemakzucht op de loer. We moeten nu ook niet in het negatieve blijven hangen."