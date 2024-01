'Knollentuinen' in de eredivisie, maar clubs zeggen alles te doen voor goed veld

"Een knollentuin", zo noemde PSV-trainer Peter Bosz het veld van FC Utrecht vorige week zondag. "Een schande", zei analyticus Kenneth Perez bij ESPN over de velden van Vitesse, Almere City en de Utrechters. Volgens Perez willen de clubs weinig investeren in een goed veld. Hij stelt voor dat de KNVB clubs gaat verplichten om een bepaald percentage van hun begroting te besteden aan een goed veld. De betrokken clubs bestrijden de bewering van Perez. De voorgestelde oplossing is geen goede, zeggen ze bij Vitesse. "Aan het hebben van een goed veld hangt een prijskaartje en dat is niet afhankelijk van de begroting van een club." Weersomstandigheden Het weer was de grote boosdoener vorige week, stellen de clubs. "Met alle neerslag van de laatste tijd en drie thuiswedstrijden in acht dagen was het flink aanpoten", zegt een woordvoerder van Vitesse. Ook de grasmeester van FC Utrecht, Wim Leffelaar, wijst bij RTV Utrecht naar de regen. Balen deed hij er flink van. "We zijn door de ondergrens gezakt." Almere City had last van andere weersomstandigheden: vorst. De club legde eind vorig jaar nog een nieuw veld aan en daarin werd een veldverwarmingsinstallatie geplaatst. Die werkte niet goed. "Dat investeringen niet altijd direct lonen, bleek wel uit het feit dat het nieuwe veld lastig acclimatiseert in dit jaargetijde, maar volgens de experts komt dit goed", zegt een woordvoerder van de club.

Deze eisen stelt de KNVB aan een veld 1. Een betaald voetbalorganisatie dient bij aanvang van het seizoen te beschikken over twee door het bestuur betaald voetbal goedgekeurde speelvelden. 2. De clubs moeten zodanige maatregelen nemen dat op het moment van keuringen er een speelveld is dat gebruikt kan worden voor de wedstrijd op het vastgestelde tijdstip. 3. Alle clubs in de eredivisie dienen te beschikken over veldverwarming. Alleen clubs met een goedgekeurd kunstgrasveld hoeven daar niet aan te voldoen.

De KNVB maakt zich nog geen zorgen over de staat van de velden in de eredivisie. "Het is bekend dat in de herfst en de winter de velden door regenval en/of vorst van mindere kwaliteit zijn. De velden die op dit moment minder goed presteren zijn bekend en de oorzaken hiervan ook", stelt een zegsman. 'Niet genoeg investeren' Maar Perez vindt wijzen naar het weer te makkelijk. Hij zegt dat de clubs niet goed genoeg in het onderhoud van het gras investeren. Maar dat bestrijden ze bij FC Utrecht, Vitesse en Almere City. "Het veld is een elementair onderdeel van een betaald voetbalorganisatie en mag nooit een sluitpost zijn. Bij Almere City wordt fors geïnvesteerd in het stadionveld en de trainingsvelden", klinkt het in Flevoland.

De spelers zien dat het veld in Almere bevroren is - Foto: Pro Shots

Ook Leffelaar zegt dat FC Utrecht de hand niet op de knip houdt. "De aanleg van een nieuw drainagesysteem, de toepassing van kunstgrasvezel en het gebruik van de veldverwarming zijn forse investeringen die de club gedaan heeft." Bij Vitesse besparen ze ook niet op het onderhoud, zeggen ze. Daar werkt de club samen met het groenbedrijf dat ook voor Ajax en PSV werkt. Er is alleen een probleem met het drainagesysteem, dat onder het veld ligt. Dat levert een drassige bodem op waardoor het veld ook sneller slijt. Door dat probleem heeft Arnhemse club in 2021 en 2022 al een veld vervangen gedurende het seizoen. De club onderzoekt of dat ook dit jaar weer nodig is. Het drainagesysteem vervangen lukt nu niet vanwege de lastige financiële situatie.

Almere heeft slechtste natuurgrasveld, volgens aanvoerders De VVCS houdt een jaarlijkse veldencompetitie. De eredivisie-aanvoerders geven wekelijks een cijfer aan de velden, van een 1 (slecht) tot en met een 5 (topveld). Het slechtste natuurgrasveld ligt volgens de aanvoerders in Almere. De vijftien natuurgrasvelden scoren allemaal een voldoende.

Het is ook in het voordeel van de eredivisieclubs om een goed voetbalveld te hebben, stelt de KNVB. Alle velden worden namelijk drie keer per seizoen gekeurd. Beloning Als niet Europees-spelende clubs twee van de drie keuringen goed doorstaan, komen ze in aanmerking voor een financiële beloning. Die beloning is bedoeld om de kwaliteit van de velden te verhogen of op een hoog niveau te houden. Hoe hoog die beloning is, is niet duidelijk. Naast het geld, krijgen de clubs nog meer hulp. De Eredivisie CV heeft alle clubs een monitoringstool gegeven waarmee gekeken kan worden of de velden voldoen aan de norm. En al die hulp is logisch, zegt de bond. "Dit omdat het veld mede het fundament van het voetbal is en door een goed veld het voetbal kan verbeteren."