Acteur Jeff 'The Dude' Bridges heeft kanker

In de tweet haalt hij een uitspraak aan van zijn bekendste filmpersonage The Dude uit cultfilm The Big Lebowski:

Bridges zegt dat hij aan een behandeling begint en dat de vooruitzichten goed zijn. "Ik ben blij dat ik een geweldig artsenteam heb."

De 70-jarige Amerikaan is al tientallen jaren een veelgevraagd acteur in Hollywood. Hij werd vaak genomineerd voor een Oscar en won het beeldje in 2010 voor zijn hoofdrol in Crazy Heart.