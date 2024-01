Toch niet minder treinen op hsl-traject, wel tot 15 minuten vertraging

Op het hsl-traject tussen Amsterdam en Rotterdam blijft toch hetzelfde aantal treinen rijden. Dat heeft staatssecretaris Heijnen gezegd voor aanvang van de ministerraad. Wel moeten de treinen de lagere snelheid aanhouden die gisteren al werd aangekondigd.

Reizigers moeten daardoor rekening houden met vertraging: minimaal 5 minuten, zegt NS; 10 tot 15 minuten, zegt Prorail.

Gisteren werd gezegd dat er per direct minder treinen zouden gaan rijden en dat de hsl ook langzamer zou gaan: 120 kilometer per uur in plaats van 160 kilometer, omdat er in het traject scheuren zijn gevonden bij viaducten en bruggen.

Onterechte toeslag

Ter vergelijking: een normale sprinter of Intercity rijdt maximaal 140 kilometer per uur. En hoewel de hsl nu dus langzamer rijdt dan een gewone trein, moeten de reizigers wel een toeslag blijven betalen. Reizigers die de Intercity Direct nemen op het hsl-traject tussen Amsterdam en Rotterdam betalen 2,90 euro per enkele reis extra.

Volgens reizigersorganisatie Rover presteert de trein nu ondermaats en moet er om die reden compensatie komen. "De hogesnelheidstrein is niet meer sneller, dus waarom wordt er nog wel een toeslag gevraagd? Het lijkt mij meer dan redelijk om die te schrappen", aldus Freek Bos van Rover.

De organisatie die opkomt voor de belangen van reizigers had bovendien gehoopt dat er een oplossing op tafel zou liggen, ook omdat er vorige zomer al problemen waren met de hsl. Toen werden er bij een ander viaduct op het traject gebreken gevonden.

Onduidelijk

Vooralsnog is onduidelijk hoe lang het gaat duren voor de treinen weer op normale snelheid kunnen rijden. ProRail zegt geen indicatie te kunnen geven van hoelang de werkzaamheden zullen duren. Infraspeed BV, het bedrijf dat gaat over het onderhoud en het dagelijks beheer, wil niet reageren.

Rijkswaterstaat heeft de hsl-lijn destijds gebouwd. Staatssecretaris Heijnen zegt dat ze met de betrokken partijen gaat praten.