Succescoach Klopp na dit seizoen weg bij Liverpool, ook assistent Lijnders vertrekt

Bij Liverpool won Klopp in 2019 de Champions League en de wereldbeker voor clubs. Het seizoen erna werd Liverpool onder leiding van de Duitser voor het eerst in dertig jaar landskampioen. Klopp kwam in 2015 naar Liverpool, na een succesvolle periode bij Borussia Dortmund.

Op de website van Liverpool licht Klopp zijn besluit toe. "Ik hou van deze club, de stad en de supporters. Maar mijn energie begint op te raken."

Klopp meldt al langer te weten dat hij wil stoppen. "Voor dit seizoen voel ik me absoluut nog goed genoeg. Maar ik kan dit niet eeuwig volhouden." Liverpool is momenteel koploper in de Premier League.

Ook Lijnders weg

Ook Pepijn Lijnders, de Nederlandse assistent-trainer van Klopp, vertrekt bij Liverpool. Lijnders wil opnieuw gaan werken aan een carrière als hoofdtrainer.

In 2018 was Lijnders in die hoedanigheid actief bij NEC. Na een teleurstellend halfjaar ging hij toen terug naar Liverpool.