Schiphol moet werknemers beter beschermen tegen kankerverwekkende uitstoot

Werknemers op Schiphol worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen in de uitstoot van vliegtuigmotoren. Dat concludeert de arbeidsinspectie nu definitief na onderzoek. Schiphol moet van de inspectie de blootstelling zoveel mogelijk terugdringen. De luchthaven neemt de conclusie "uiterst serieus".

Het gaat om medewerkers die in de buurt van de vliegtuigen op het platform werken, bagage-afhandelaren bijvoorbeeld. Die worden te veel blootgesteld aan de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het draaien van de vliegtuigmotoren, stelt de arbeidsinspectie.

Kanker en hartproblemen

Eerder constateerde de arbeidsinspectie dit al, maar toen mochten Schiphol en andere betrokken partijen nog reageren. De arbeidsinspectie heeft naar alle reacties gekeken, maar de conclusie van het eerdere onderzoek is daardoor niet veranderd.

Vakbond FNV dringt er bij de arbeidsinspectie al langer op aan om te handhaven omdat werknemers gezondheidsproblemen kregen. Hoeveel werknemers gezondheidsproblemen hebben heeft FNV niet onderzocht, maar de bond zag wel incidentele gevallen van collega's die hun pensioen niet haalden door kanker en hart- en vaatziekten. Daardoor ontstond het vermoeden dat dat met de uitstoot te maken kon hebben.

"Door de jaren heen hebben wij veel collega's verloren aan kanker en hartproblemen", zegt vakbondslid Gerben de Jong in een persbericht van FNV. "Achteraf is het natuurlijk moeilijk te bewijzen dat dit door de uitstoot komt, maar nu is in ieder geval duidelijk dat het verre van gezond is."

Maatregelen nemen

In het onderzoek is gekeken naar dieselmotoremissie en kerosinemotoremissie. Dieselmotoremissie staat op de officiële lijst van kankerverwekkende stoffen, kerosinemotoremissie niet. Maar uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van de arbeidsinspectie, blijkt dat kerosinemotoremissie verschillende kankerverwekkende bestanddelen bevat. Daarom moet Schiphol zorgen dat werknemers zo min mogelijk worden blootgesteld aan de stoffen die daarbij vrijkomen, zegt de arbeidsinspectie.

Vooral dat laatste spraken KLM en Schiphol tegen. Zij stelden dat niet kan worden gezegd dat kerosinemotoremissie kankerverwekkend is. Maar de argumenten die de twee bedrijven aanvoerden hadden geen gevolgen voor de conclusie van de arbeidsinspectie.

Minder motoren

Schiphol moet nu maatregelen nemen, bijvoorbeeld door zo min mogelijk motoren aan te laten staan tijdens het taxiën. Ook moeten vliegtuigmotoren niet meer richting de werknemers worden gestart, en als dat niet kan moeten werknemers zo ver mogelijk van de motoren gaan staan.

In een reactie zegt Schiphol dat er al veel verbeteringen zijn doorgevoerd maar dat het sneller moet. Zo zijn er sinds dit jaar strengere regels om met minder motoren tegelijk te taxiën en wordt er gewerkt aan maatregelen om de afstand tussen werknemers en de motoren te vergroten.

De bedrijven kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak.