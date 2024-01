DJ Tiësto eerste Nederlander die optreedt tijdens de Super Bowl

DJ Tiësto treedt op tijdens de aankomende Super Bowl, de finale van het NFL American football-seizoen en het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar. Hij zal de muziek verzorgen tijdens de rustmomenten in de wedstrijd. Tijs Verwest, zoals de dj eigenlijk heet, wordt daarmee de eerste Nederlander die de eer krijgt. Hij is ook de eerste dj die tijdens de wedstrijd mag draaien.

Tiësto zegt in een reactie dat hij vereerd is dat hij is gevraagd. "Bedankt aan de NFL dat ik er mag zijn. Ik kan niet wachten om met jullie allemaal te feesten tijdens de grote wedstrijd!"

Ook organisator NFL is blij dat Verwest komt draaien. "Als een van de invloedrijkstee DJ/producers (...) is Tiësto de perfecte artiest om onze fans, spelers en kijkers overal ter wereld een onvergetelijke ervaring te geven."

Usher in halftimeshow

Wereldwijd kijken er zo'n 115 miljoen Amerikanen en 50 miljoen mensen naar het evenement. Tijdens de grote halftimeshow treden dit jaar R&B-zanger Usher en countryzangeres Reba McEntire op. Artiesten die tijdens de rust van de wedstrijd al eens hebben opgetreden zijn Michael Jackson, U2, The Rolling Stones, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Eminem en Snoop Dogg.

De Super Bowl is dit keer op 11 februari in Las Vegas. Het is nog niet duidelijk welke teams het tegen elkaar opnemen. Dat wordt bepaald in de halve finales dit weekend. Dan spelen de Kansas City Chiefs en de Balitmore Ravens tegen elkaar, net als de Detroit Lions en de San Francisco 49'ers.