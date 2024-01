Ecologische Autoriteit: ook ingrijpen buiten beschermde natuur is nodig

Een nieuw kabinet moet niet alleen de erkende natuurgebieden beter beschermen, maar ook de natuur daarbuiten. Alleen dan kan de Nederlandse natuur als geheel herstellen, staat in een advies van de Ecologische Autoriteit (EA) aan demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). Stikstof is lang niet het enige probleem en daarom is ingrijpen nodig, staat in het rapport.

De Ecologische Autoriteit toetste in opdracht van het demissionaire kabinet zeventig natuurrapporten die door de provincies zijn gemaakt. Het idee was om de natuur niet alleen te beoordelen aan de hand van cijfers over bijvoorbeeld stikstofneerslag, maar ook te kijken naar hoe het echt met de natuur gaat.

De conclusie blijft dezelfde: het gaat slecht met de Natura 2000-gebieden, ook al worden ze door Europese regels beschermd. Er komt bijvoorbeeld teveel stikstof neer, waardoor kwetsbare natuur wordt overwoekerd. Andere problemen zijn verdroging, slechte waterkwaliteit en klimaatverandering.

Nu de Autoriteit over de helft is met het toetsen van de natuurrapporten, kunnen meer algemene conclusies worden getrokken over hoe de gebieden eraan toe zijn, zegt een woordvoerder. De conclusies komen overeen met een analyse die de NOS vorig jaar maakte op basis van alle tot dan toe gepubliceerde rapporten.