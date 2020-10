Eerste officiële bezoek van Emiraten aan Israël

Voor het eerst brengt een officiële delegatie uit de Verenigde Arabische Emiraten een bezoek aan Israël. Vanochtend landde het Etihad-toestel met daarin onder anderen de ministers van Economische Zaken en Financiën op luchthaven Ben-Gurion. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin was aan boord. Ze werden daar verwelkomd door de Israëlische premier Netanyahu.

Het bezoek blijft vanwege het coronavirus beperkt tot de luchthaven. De delegaties hebben documenten ondertekend om samen te werken op diverse gebieden, zoals economie, luchtvaart en wetenschap. Ook vervalt de visumplicht voor reizigers tussen beide landen.

Iran gezamenlijke vijand

De afspraken komen niet uit de lucht vallen, legt correspondent Ties Brock uit. "Vorige maand tekenden de Emiraten, net als Bahrein, in de Amerikaanse hoofdstad Washington een akkoord met Israël over normalisering van de onderlinge betrekkingen. Ze zoeken samenwerking in de strijd tegen hun gemeenschappelijke vijand in de regio: Iran."

De Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein zijn pas de derde en vierde Arabische landen die Israël officieel als staat erkennen. Eerder hadden alleen Egypte (1979) en Jordanië (1994) formele betrekkingen.

Er klinkt ook kritiek in de Arabische wereld, zegt Brock. "Arabische landen hadden eerder met elkaar afgesproken dat ze Israël pas zouden erkennen als een onafhankelijke Palestijnse staat een feit was. Die is er nog niet. Dus zien vooral de Palestijnen deze ontwikkelingen als een dolkstoot in de rug."