James vestigt All-Star-record op sterfdag Lakers-icoon Bryant

LeBron James is voor de twintigste keer uitgekozen om mee te doen aan de All-Star Game in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Daarmee vestigt de 39-jarige Amerikaan van Los Angeles Lakers een record.

James deed in 2005 voor het eerst mee aan de erewedstrijd en ontbrak daarna geen enkele keer meer. Dat is een bijzondere prestatie, want er zijn maar weinig spelers in de grote sporten in de Verenigde Staten die zo vaak worden geselecteerd voor de All-Stars, of een equivalent daarvan.

Het lukte alleen NHL-ijshockeyer Gordie Howe (23 keer) en de honkballers Hank Aaron (21), Willie Mays (20) en Stan Musial (20).

De All-Star Game is dit jaar op 18 februari in Indianapolis.