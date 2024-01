Lampenfabrikant Signify, ex-lichtdivisie van Philips, schrapt kwart Nederlandse banen

Lampenfabrikant Signify, de vroegere lichtdivisie van Philips, schrapt dit jaar 1000 banen, waarvan bijna de helft in Nederland. Het bedrijf heeft te maken met moeilijke marktomstandigheden.

In Nederland zou het daarmee gaan om een kleine 500 banen, hoeveel precies wil Signify niet kwijt. De overige ruim 500 banen verdwijnen in de andere 29 landen waar het bedrijf actief is. De reorganisatie werd in december al aangekondigd, maar de omvang werd pas vanochtend bekendgemaakt door topman Eric Rondolat, in een toelichting op de jaar- en kwartaalcijfers.

Signify heeft in Nederland veel kantoorpersoneel, een onderzoeksafdeling en een distributiecentrum. De enige nog overgebleven productieplek sluit later dit jaar, was al aangekondigd. Het bedrijf hoopt met de ontslagen en andere maatregelen zo'n 200 miljoen euro te besparen. De focus ligt op zogeheten niet-productiegerelateerde uitgaven. Daaronder valt ook het hoofdkantoor in Nederland.

Geschokken vakbonden

Verschillende vakbonden reageren geschrokken. Ze zeggen niet van te voren geïnformeerd te zijn. Volgens de bonden heeft Signify in Nederland nog zo'n 2000 mensen in dienst. Het komt erop neer dat een kwart van die banen verdwijnt. "Maar als je er een kwart uit zet, wat is dan je toekomstvisie?", vraagt Karin Veugelers van FNV zich af.

"Praten we hier over slecht management of slechte business?", zegt Arthur Bot van CNV. "Er is al eerder afscheid genomen van mensen. Dat heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. Waarom zou het lek nu wel boven zijn."

"Dit is een behoorlijke klap in het vertrouwen van het personeel", vult Suat Koetloe van vakbond De Unie aan. Hij zag al meerdere kleinere ontslagrondes. "Dat went nooit, maar nu is het in één klap zo veel. Mensen raken in paniek. Ze denken: dit gaat echt niet goed." Ook personeel dat niet in de gevarenzone zit gaat nu om zich heen kijken, verwacht hij.

Minder vraag naar lampen

De fabrikant zag de omzet en de nettowinst in het laatste kwartaal van 2023 dalen. Signify heeft vooral last van een zwakke markt in China. "En deze markt herstelt zich niet", zegt een woordvoerder.

Ook is er minder vraag naar lampen. Dat komt onder andere door de overgang naar ledlampen, die langer meegaan en dus minder vaak hoeven te worden aangeschaft. Daarnaast spelen ook de problemen op de vastgoedmarkt een rol. Er wordt minder gebouwd, dus zijn er minder lampen nodig.

Vorig jaar werden er al 2700 banen geschrapt bij Signify. Toen ging het voornamelijk om fabriekspersoneel, omdat er minder werd geproduceerd. Het bedrijf ging wereldwijd van ongeveer 35.000 werknemers eind 2022 naar de 32.000 werknemers die het nu nog heeft.