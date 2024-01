Lampenfabrikant Signify, ex-lichtdivisie van Philips, schrapt 1000 banen

Lampenfabrikant Signify, de vroegere lichtdivisie van Philips, schrapt dit jaar 1000 banen. Het bedrijf heeft te maken met moeilijke marktomstandigheden.

In Nederland zou het gaan om minder dan 500 banen, hoeveel precies wil Signify niet kwijt. De overige ruim 500 banen verdwijnen in de andere 29 landen waar het bedrijf actief is. De reorganisatie werd in december aangekondigd, maar de omvang werd pas vanochtend bekendgemaakt door topman Eric Rondolat, in een toelichting op de jaar- en kwartaalcijfers.

Signify wil ook niet zeggen hoeveel werknemers het bedrijf in Nederland heeft. Eind 2021 waren het er zo'n 2500, maar sindsdien zijn er vaker banen geschrapt. Signify heeft in Nederland vooral veel kantoorpersoneel.

Signify hoopt met de ontslagen zo'n 200 miljoen euro te besparen. De focus ligt daarbij op zogeheten niet-productiegerelateerde uitgaven. Daaronder valt ook het hoofdkantoor in Nederland.

Minder vraag naar lampen

De fabrikant zag de omzet en de nettowinst in het laatste kwartaal van 2023 dalen. Signify heeft vooral last van een zwakke markt in China. "En deze markt herstelt zich niet", zegt een woordvoerder.

Ook is er minder vraag naar lampen. Dat komt onder andere door de overgang naar ledlampen, die langer meegaan en dus minder vaak hoeven te worden aangeschaft. Daarnaast spelen ook de problemen op de vastgoedmarkt een rol. Er wordt minder gebouwd, dus zijn er minder lampen nodig.

Vorig jaar werden er al 2700 banen geschrapt bij Signify. Toen ging het voornamelijk om fabriekspersoneel, omdat er minder werd geproduceerd. Het bedrijf ging wereldwijd van ongeveer 35.000 werknemers eind 2022 naar de 32.000 werknemers die het nu nog heeft.