Miljarden blijven liggen: bijna helft scholingsbudget niet uitgegeven

Jaarlijks blijft meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers. Het betekent dat momenteel enkele miljarden op de plank ligt voor scholing. Niet besteed geld blijft een paar jaar liggen, voordat het terug de bedrijfskas in gaat.

"De belangrijkste oorzaak is gebrek aan tijd door werkdruk", zegt Eefje Brul van werkgeversvereniging AWVN. "Het werk gaat voor. Er blijft geen tijd over."

Daarnaast vinden werknemers het volgens Brul moeilijk om een specifieke opleiding of richting te kiezen. "Daar ligt zeker een taak voor werkgevers en leidinggevenden. Zij weten welke veranderingen er aan komen in het bedrijf en wat de werknemers zou helpen."

De meeste werkgevers stellen een bedrag van tussen de 500 en 1000 euro beschikbaar, blijkt uit het onderzoek. Naar schatting beschikt 75 procent van de 8,1 miljoen werkenden in Nederland elk jaar over een gemiddeld opleidingsbudget van 700 euro. Dat is vergelijkbaar met eerdere jaren.

Inzetbaarheid in geding

Werkgevers geven in het onderzoek aan dat ze hun werknemers meer moeten wijzen op de mogelijkheden, zegt Brul. "Ze maken het wel bekend, maar op de één of andere manier komt het niet aan." Als idee oppert Brul iemand die een cursus of opleiding heeft gedaan in te zetten als ambassadeur. Dat kan anderen inspireren.

Dat er geen verbetering zichtbaar is in de besteding van opleidingsbudgetten is volgens AWVN zorgelijk. "Het heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van werknemers. Zeker als je fysiek zwaar werkt doet, dan weet je dat er een moment komt dat dat niet meer gaat."

In een recent gepubliceerde eindevaluatie van het cao-jaar 2023 De lange termijn is zoek concludeert de werkgeversvereniging ook dat het cao-overleg de afgelopen periode te eenzijdig gericht was op loon.