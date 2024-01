'LUMC doet te weinig tegen fraude, academische status in gevaar'

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) neemt nog niet genoeg maatregelen om fraude binnen het ziekenhuis te voorkomen. Het ziekenhuis ziet ook niet genoeg de ernst in van eventuele gevolgen van fraude. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat het ziekenhuis zijn academische status kwijtraakt, stellen Omroep West en Follow the Money op basis van een rapport van een onderzoekscommissie.

Vorig jaar april werd bekend dat er binnen het Leidse academische ziekenhuis stelselmatig fraude was gepleegd bij drie projecten waarbij een extern bedrijf betrokken was. Drie medewerkers van het LUMC werden ontslagen, omdat ze ervan wisten en er geen melding van maakten.

Gebrek aan integriteit

Uit onderzoek van Omroep West en Follow the Money bleek vorig jaar dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis al langer op de hoogte was van vreemde declaraties, maar daar niets mee deed. Decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur Pancras Hogendoorn legde daarom in november zijn functie neer.

De raad van bestuur vroeg vervolgens een commissie om de gang van zaken te onderzoeken. Er werden veertig medewerkers geïnterviewd, onder wie leden van de raad van bestuur, de directeuren van financiën en onderzoek, en de afdelingsleiding. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks maatregelen zijn genomen om herhaling van fraude te voorkomen.

Bovendien lijken LUMC-wetenschappers niet te beseffen dat zo'n fraude de goede naam van het LUMC aantast. "Divisies en afdelingen lijken weer door te gaan met de eigen bezigheden. (...) Slechts enkelen bedachten dat een gebrek aan financiële integriteit, ook een gebrek aan wetenschappelijke integriteit zou kunnen betekenen", staat onder meer in het rapport.

Academische status

Volgens de onderzoekers onderschat het ziekenhuis de eventuele gevolgen van nieuwe fraude. Zo zou in het ergste geval de academische status van het LUMC, en daarmee het voortbestaan van de medische faculteit, in gevaar kunnen komen.

Albert Scherpbier, oud-decaan van het Universitair Medisch Centrum Maastricht en voorzitter van de commissie, merkt verder op dat de fraude niet kan worden gezien "als eenmalig incident waarin een paar enkelingen over de schreef zijn gegaan, maar als iets dat samenhangt met de heersende moraal en de onderlinge verhoudingen in het academische ziekenhuis".

Reactie LUMC

Het LUMC laat aan de NOS weten het rapport en de aanbevelingen serieus te nemen. Een woordvoerder benadrukt dat er geen onderzoek is gedaan naar de fraude zelf, maar naar wat er misgaat binnen de organisatie. Sinds april zijn er stappen gezet. Zo is er een onderzoek afgerond, maar het ziekenhuis wil niet delen wat de uitkomst daarvan is.

"Diverse acties en maatregelen zijn inmiddels in gang gezet en aan de verdere uitwerking wordt gewerkt", zegt de woordvoerder. "Het beeld dat in het onderzoek naar voren komt, is dan ook tot op zekere hoogte verouderd."

De ziekenhuisbestuurders zijn zich ervan bewust dat ze er nog niet zijn, aldus de woordvoerder: "Dit soort maatregelen hebben tijd nodig om het gewenste effect te bereiken."