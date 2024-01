'Fräulein Lieser' van Gustav Klimt na 100 jaar opgedoken in Wenen

Een verloren gewaand kunstwerk van schilder Gustav Klimt is opgedoken in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bijna 100 jaar was niet duidelijk waar het schilderij was gebleven. Nu blijkt dat het al sinds het midden van de jaren 60 in een woonkamer van een villa in de buurt van Wenen hangt.

De laatste keer dat het kunstwerk in het openbaar was gezien, was in 1925. Experts kenden het schilderij alleen van foto's. De eigenaren hebben onlangs contact gelegd met een veilinghuis om het te laten veilen.

Het Portret van Fräulein Lieser toont een jonge vrouw tegen een rode achtergrond. De vrouw is mogelijk een dochter van de rijke Joodse industrieel Adolf Lieser, maar dat is nooit vastgesteld. Het kunstwerk is wel gemaakt in opdracht van de familie Lieser uit Wenen.

Klimt begon mogelijk in mei 1917 met het schilderen van het portret, schrijft de Oostenrijkse omroep ORF. Na het overlijden van Klimt in 1918 ging het naar de opdrachtgevers.

Gekocht en doorverkocht

In 1925 werd het werk tentoongesteld. Daar werden vermoedelijk de foto's gemaakt die experts kennen. Het familielid dat het schilderij in bezit had werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd en vermoord. Wat er daarna met het schilderij gebeurde, is onduidelijk.

Mogelijk is het door nazi's geroofd, maar het kan ook zijn dat het door de familie is verkocht. In ieder geval is het werk na de oorlog nooit door erfgenamen teruggeëist.

Volgens de Oostenrijkse omroep is het portret in de jaren 60 op een kunstmarkt verschenen, maar het was onbekend wanneer en waar het werd gekocht en doorverkocht. De huidige eigenaren hebben het ongeveer twee jaar geleden geërfd van verre familieleden.

Het schilderij van 140 bij 80 centimeter wordt op 24 april geveild namens de eigenaren en de rechtsopvolgers van de familie Lieser. Dat gebeurt op basis van de Washington Principles, een internationale overeenkomst om door nazi's geroofde kunst terug te geven aan de nakomelingen van de mensen van wie ze zijn afgenomen.

Op tournee

Voor het geveild wordt, gaat het schilderij nog op tournee. Het wordt onder meer tentoongesteld in Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië en Hongkong.

De geschatte waarde van het schilderij is 30 tot 50 miljoen euro. In juni werd Klimts Dame mit Fächer op een veiling in Londen verkocht voor ruim 86 miljoen euro. Het was daarmee het duurste kunstwerk ooit op een Europese veiling.