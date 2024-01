Geen 25ste grandslamtitel Djokovic: Sinner verslaat Serviër bij Australian Open

Voor het eerst in 2195 dagen verloor Djokovic een wedstrijd in Melbourne. Hij had gehoopt zondag zijn 25ste grandslamtitel bij te kunnen schrijven en daarmee weer verder uit te lopen op Rafael Nadal (22) en Roger Federer (20).

Novak Djokovic kan een elfde titel op de Australian Open dit jaar vergeten. De Serviër verloor in de halve finales van Jannik Sinner: 1-6, 2-6, 7-6 (6), 3-6. De 22-jarige Italiaanse nummer vier van de wereld staat voor het eerst in de eindstrijd van een grandslamtoernooi.

Djokovic gold als nummer één van de wereld, maar vooral als tienvoudig winnaar van de Australian Open als dé favoriet op de eindzege in Melbourne. Voorafgaand aan het toernooi was er alleen één probleem: een polsblessure. De Serviër zei aan de start van de eerste grandslam van het jaar dat hij pijnvrij kon beginnen.

Maar in de eerste wedstrijden op de Australian Open ging het niet vanzelf bij de Serviër. Hij moest sets inleveren tegen spelers waar hij normaal gesproken geen moeite mee heeft. Maar in de vierde ronde, tegen de Fransman Adrian Mannarino, liet hij zijn klasse weer zien en stond hij maar drie games af. Een goede zege tegen de Amerikaan Fritz volgde in de kwartfinale, maar tegen Sinner bleek de halve finale het eindstation.

Geen breakkans gecreëerd

De nummer één van de wereld liep vanaf het begin af aan achter de feiten aan. Djokovic maakte veel onnodige fouten en Sinner, als nummer vier van de wereld, was bijna foutloos op zijn service. Djokovic kreeg in de eerste drie sets, in de reguliere games, ook geen enkele breakkans van de Italiaan.

Pas in de tiebreak van de eerste set kon de Serviër toeslaan op de service van Sinner, maar hij wist die voorsprong meerdere keren niet vast te houden.

Matchpoint overleefd

Daardoor moest hij op een stand van 6-5 in het voordeel van Sinner het eerste matchpoint wegwerken. Dat lukte en met veel pijn en moeite haalde hij alsnog de derde set binnen. Daardoor moest de Italiaan voor het eerst dit toernooi een set afstaan.

Beide topspelers lieten met vlagen zeer mooi tennis zien. Sinner liet alleen merken dat hij in uitstekende vorm verkeert. Hij bracht aan het begin van de vierde set zijn tegenstander weer aan het wankelen en pakte dan ook een terechte break bij de tweede servicebeurt van Djokovic.