Bij een brand in een verzorgingshuis in Vaassen (Gelderland) is een dode gevallen. De brand brak 21.00 uur gisteravond uit. Het vuur was snel gedoofd, onder meer door hulp van het zorgpersoneel.

Hoe en waar in het gebouw de brand is ontstaan is niet bekend. Ook over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.

Vier personen raakten gewond. Zij ademden rook in.

Dit zijn beelden van direct na de brand: