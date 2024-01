Wekdienst 26/1: Tussenvonnis in genocidezaak tegen Israël • Schaatsers in actie in Salt Lake City

Goedemorgen! Vandaag doet het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een tussentijdse uitspraak in de genocidezaak tegen Israël. En de internationale schaatstop hervat het wereldbekerseizoen met de wedstrijden in Salt Lake City.

Eerst het weer: Vanochtend trekt een regengebied van west naar oost over het land. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. In de middag wordt het droog en breekt de zon door bij een graad of 7.