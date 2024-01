Bewindvoerders zelf financieel in het nauw: 'Weiger nieuwe dossiers'

De problemen in de branche zijn zo groot, dat een 'pas op de plaats' nu het devies is, zelfs als dat ten koste gaat van cliënten, blijkt uit een adviesbrief van de twee brancheclubs.

Als mensen door hun geestelijke of lichamelijke toestand hun geldzaken niet meer kunnen regelen, kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Die zorgt dan dat rekeningen worden betaald en let op of het huishoudboekje nog in balans is.

Volgens de bewindvoerders zijn er twee problemen. Ten eerste krijgen bewindvoerders voor een vast aantal uren per dossier betaald en dat aantal is veel te laag, zeggen de brancheverenigingen. Voor een normaal bewindsdossier staat 17 uur, terwijl er eigenlijk zo'n 25 tot 27 uur voor nodig zou zijn.

Bij een ingewikkelder schuldenbewind heeft een bewindvoerder recht op meer uren, maximaal 24,2, maar voor goede begeleiding is minstens 30 uur nodig, vindt de branche. Boeve: "Als je per dossier zoveel uren mist, dan gaat het op den duur ten koste van de kwaliteit."

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat gaat over het aantal uren dat bewindvoerders per geval krijgen, is het probleem bekend. "Er lopen gesprekken met de branche", zegt een woordvoerder. "We zijn welwillend om naar oplossingen te zoeken, maar op dit moment kunnen we niet veel. Er is nog een demissionair kabinet dat niet de financiële middelen heeft om structureel iets te veranderen."

Lonen omhoog, vergoeding niet

Een tweede probleem is de vergoeding per uur. Die steeg op 1 januari met 6 procent. Vorig jaar bleef de vergoeding gelijk. "Maar tegelijkertijd zijn de cao-lonen wel gestegen met 10 tot 15 procent in twee jaar", zegt Boeve. "En er was eigenlijk al een tekort. Dat begint steeds meer te wringen."

Bewindvoerderskantoren bevestigen het beeld van een branche in het nauw. "Er zijn steeds meer taken bij gekomen", vertelt Herman Lindhout van Fichte Bewindvoering uit Elshout. "Mensen hebben tegenwoordig vaak meer inkomstenbronnen, denk aan energietoeslag. En voor alle toeslagen zijn steeds ingewikkelder aanvragen nodig. Bovendien kost het verkrijgen van de benodigde gegevens van cliënten meer tijd, door extra identificatiemethodes."

Lindhout werkt inmiddels zo'n 60 uur per week. "36 uur krijg ik betaald, de rest lever ik gratis." Ruimte om te ondernemen is er nauwelijks meer. "Je mag al blij zijn als je quitte draait. De branche is echt aan het omvallen."

Overnames

De laatste jaren klopten er kleinere kantoren aan bij Albert Nijholt, directeur van het grote bewindvoerderskantoor Verder (voorheen bekend als Plangroep). "De vraag is dan of wij het bedrijf willen overnemen of in ieder geval hun dossiers", zegt Nijholt. In het verleden zei Verder meermaals ja. "Maar dat doen we niet meer. Het is een razend ingewikkelde situatie geworden. Er is voorlopig geen behoefte aan groei."

Het kantoor probeert de dienstverlening op peil te houden door flink te investeren in ICT. "Bijvoorbeeld door administratieve handelingen te automatiseren", zegt Nijholt. Als grote partij, met een private equity-investeerder erachter, kan Verder dat. "Maar voor kleine partijen is dat geen optie."

Wachtlijsten

Bij Fichte Bewindvoering ziet Lindhout zich inmiddels genoodzaakt om een van de pijnlijke adviezen van de brancheclubs op te volgen. "Minder zorg bieden, kunnen we niet. Dat gaat echt ten koste van de cliënt", zegt Lindhout over het advies om alleen nog de wettelijke taken uit te voeren.

Maar sinds de zomer hanteert Lindhout een wachtlijst bij nieuwe aanmeldingen en zijn kantoor is niet het enige. "Over vier weken heb ik plaats voor mensen die zich vandaag melden", zegt Lindhout. "En dan is er daarna nog wachttijd bij de rechter om aangewezen te worden. Het kan zomaar drie of vier maanden duren voordat ik aan de slag kan."

Al die tijd stapelen bij mensen die hulp nodig hebben de ongeopende brieven zich op. Lindhout: "Het kost alleen maar meer werk om de geldzaken dan weer op het spoor te krijgen."