Sensatie Littler hoeft dartsimago niet te wijzigen: 'Gestart in pubs'

Rond de jaarwisseling was de wereld getuige van een waar dartssprookje, met Luke Littler in de hoofdrol. De toen pas 16-jarige debutant verraste vriend en vijand op het WK en schopte het tot de finale.

Die eindstrijd verloor hij weliswaar van Luke Humphries, maar iedereen was het erover eens: een nieuwe dartsster is geboren.

Dartsbond PDC ziet in Littler het ideale uithangbord om het imago van darten te kunnen veranderen. De bond wil weg van het pub-imago en denkt dat Littler, die tijdens het WK meerdere malen genoot van een broodje kebab, daar een rol in kan spelen.

Daarover straks meer. Eerst aandacht voor de hoofdrolspeler zelf.

Drie weken na het WK is Littler in Den Bosch, waar hij meedoet aan de Dutch Darts Masters, een World Series-toernooi. En dat Littler indruk heeft gemaakt, blijkt tijdens het persmoment.

Nog nooit zijn er zo veel één-op-één-interviewaanvragen binnengekomen voor een speler, vertelt de persman. Littler zelf draait zijn hand er niet voor om. Hij hopt van het ene interview naar het andere gesprek en checkt tussen de bedrijven door zijn sociale media.

Bericht van David Beckham

En dat laatste is niet zo gek, want zijn Instagram is ontploft. Als enige darter wordt Littler gevolgd door meer dan een miljoen mensen. Ter vergelijking: Michael van Gerwen, toch niet de minste darter, heeft er minder dan de helft.

"Het leukste bericht dat ik heb gekregen is van David Beckham. Once a red, always a red, stuurde hij mij", vertelt Littler. Die zin verwijst naar de liefde voor voetbalclub Manchester United, waar de inmiddels 17-jarige groot fan van is en de club waarbij Beckham jarenlang schitterde.

Littler werd de afgelopen weken voor allerlei dingen uitgenodigd. Vol trots ging het dartstalent op bezoek bij de huidige selectie van United, gooide hij een paar pijlen met zijn voetbalidolen en poseerde hij met Sir Alex Ferguson, de succestrainer van weleer.