Negatief geteste Heemskerk alsnog naar Boedapest voor zwemtoernooi

"Covid vs Fem; 1-2", schrijft een dolgelukkige Heemskerk dinsdag op haar Instagram. Ze zal zich zo snel mogelijk melden in de 'bubbel' in Hongarije waar zwemmers van over de hele wereld zich hebben verzameld om met elkaar de strijd aan te gaan.

De 33-jarige Heemskerk werd anderhalve week geleden nog positief bevonden na een test en zag daarom haar deelname aan het lucratieve zwemtoernooi in gevaar komen. De zwemster had naar eigen zeggen geen klachten en voelde zich niet ziek.

De ISL werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en biedt de mondiale zwemtop de mogelijkheid het tegen elkaar op te nemen in teamverband. Het is een toernooi met veel show en lucratieve geldprijzen. In totaal is er zo'n zes miljoen aan Amerikaanse dollars te verdelen.

Publiek is niet welkom in de 'bubbel' in Hongarije waar zes weken wordt gezwommen. Naast Heemskerk doen ook Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Thom de Boer mee.