Executie met stikstof in Alabama voltrokken

In de Amerikaanse staat Alabama is de veroordeelde moordenaar Kenneth Eugene Smith geëxecuteerd. Dat gebeurde door middel van stikstof, een primeur. Volgens de staat is de methode humaan, maar critici noemen die wreed en in strijd met het internationaal recht.

Smith (58) kreeg een masker op waarna hem stikstof werd toegediend. Na 22 minuten was hij dood, schrijft AP. Hij bleef volgens het persbureau aanvankelijk ogenschijnlijk minuten bij kennis, waarna zijn lichaam begon te schudden en zijn ademhaling zwaar werd. Uiteindelijk stopte zijn ademhaling.

In zijn laatste woorden had Smith gezegd dat Alabama de mensheid terug in de tijd zet. Verder maakte hij een liefdesgebaar naar familieleden.

Smith werd in 1988 veroordeeld voor de huurmoord op de 45-jarige vrouw van een predikant. In ruil voor 1000 dollar vermoordde hij haar in opdracht van haar man. Die zat diep in de schulden en wilde een levensverzekering innen.

Mislukte executie

Gouverneur Kay Ivey zei na afloop van de executie dat het recht had gezegevierd. Hij zei te bidden voor de familie van de vermoorde vrouw en sprak de hoop uit dat zij de zaak kunnen afsluiten.

In 2022 was al geprobeerd Smith met een injectie te executeren, maar dat mislukte. Smit zei daarna dat hij er een trauma door had opgelopen. De mislukte executie gebeurde in een periode waarin er al veel discussie was over de dodelijke injectie. Een andere executie werd daarom ook afgeblazen.

Gisteren wees het Hooggerechtshof een verzoek om Smiths executie tegen te houden af.