Tientallen zakjes cocaïne gevonden op kantoor Belgische politica

In België zijn op het kabinet van de Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir vijftig zakjes met cocaïne gevonden, melden Belgische media. Een medewerker is opgepakt op verdenking van drugshandel.

De vondst werd al midden december gedaan. Kort daarvoor had Désir gehoord dat de medewerker was gearresteerd. Daarna zochten andere medewerkers het kantoor door om te kijken of er spullen zouden liggen die verband houden met criminele activiteiten. Ze zouden toen de tientallen zakjes cocaïne hebben gevonden.

Het nieuws kwam gisteravond naar buiten via het Franstalige dagblad La Dernière Heure. De verdachte is naar verluidt de zoon van Fadila Laanan, voormalig minister en huidig Brussels parlementslid.

Désir is van de sociaaldemocratische PS, net als Laanan. De krant De Morgen verwacht dat de zaak de PS "sowieso pijn" gaat doen. "De partij staat voor een uitdagend verkiezingsjaar en voelt de hete adem van de PTB in zijn nek", aldus De Morgen. De PTB is een uiterst linkse, communistisch georiënteerde partij die in peilingen de grootste is.