Junta Mali zegt vredesverdrag met Toeareg-rebellen op

Het militaire regime in Mali heeft een vredesverdrag met Toeareg-rebellen per direct opgezegd. Het verdrag uit 2015 zou niet meer houdbaar zijn omdat partijen zich niet aan de afspraken zouden houden; ook werd op de staatstelevisie verwezen naar "vijandige acties" van Algerije, dat afgelopen tijd een bemiddelende rol heeft proberen te spelen.

Het verdrag werd destijds via bemiddeling van de Verenigde Naties getekend in Algiers. Afgelopen jaren was het ondanks het verdrag zeer onrustig in Mali, met name in het noorden. De Toeareg strijden daar voor een eigen staat.

Mali wordt al sinds 2012 geteisterd door geweld. In dat jaar kaapten jihadistische militanten een opstand van Toeareg-rebellen. De Toeareg waren in opstand gekomen tegen de regering in Bamako, die het nomadenvolk zou achterstellen.

In 2013 begon de VN-vredesmissie Minusma. Duizenden blauwhelmen kwamen naar het land om stabiliteit te brengen, onder wie Nederlanders. In 2015 volgde het vredesverdrag met de Toeareg.

De missie van de VN werd met de jaren steeds lastiger, zeker nadat het leger via twee coups in 2020 en 2021 de macht had gegrepen in het West-Afrikaanse land. De junta werd geholpen door de Russische paramilitairen van Wagner, wat uiteindelijk leidde tot het einde van de VN-missie en het vertrek van de Franse strijdkrachten. Die boden Mali met duizenden militairen jarenlang steun in de strijd tegen jihadisten, maar kregen steeds sterker te maken met anti-koloniale sentimenten.