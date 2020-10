Deense moordenaar Peter Madsen ontsnapt uit gevangenis, meteen opgepakt

De tot levenslang veroordeelde Deense uitvinder Peter Madsen is ontsnapt uit de gevangenis bij Kopenhagen en kort daarna een paar honderd meter verderop opgepakt.

"Hij heeft gedreigd dat hij een bom bij zich had", zegt correspondent Dirk Evers op NPO Radio 1. "Of hij dat ook had, is nog niet bekend."

De Deense krant Ekstra Bladet schrijft dat hij een "riemachtig voorwerp" om zijn buik droeg. Op foto's is te zien dat Madsen tegen een hek zit met vlak bij hem liggende agenten met honden.