Atlético dankzij Depay naar halve finales Spaanse beker na magere zege op Sevilla

Atlético Madrid heeft de halve finales van het Spaanse bekertoernooi bereikt. De ploeg die vorige week nog Real Madrid uitschakelde in een fantastisch duel, won donderdagavond met een zakelijke 1-0 van Sevilla.

Het was geen wedstrijd die bol stond van spektakel. In de eerste 55 minuten werd er slechts één schot op doel gelost. Dat is op zich al een bijzondere statistiek, aangezien Atlético in de eerste helft een strafschop kreeg toegewezen. Deze werd echter huizenhoog overgeschoten door Antoine Griezmann, die uitgleed bij het schieten.

Het zat Atlético ook in de tweede helft niet mee. In de zestigste minuut werd een goal van Griezmann afgekeurd, vanwege buitenspel van de Fransman. Ook een goal van Memphis Depay, die met nog ruim een halfuur te spelen in mocht vallen bij Atlético, bleef niet staan.

Eindelijk raak voor Atlético

Tien minuten voor tijd vond Depay opnieuw het net, en ditmaal bleef het doelpunt wel staan.

Diep in de blessuretijd leek er nog een penalty te komen voor Sevilla een vermeende overtreding van Pablo Barrios op Erik Lamela, maar na ingrijpen van de VAR ging de bal toch niet op elf meter.

De halve finales, die over twee wedstrijden worden gespeeld, staan gepland 7 en 28 februari.