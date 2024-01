Barcelona wint met invaller Brugts opnieuw in Champions League en is groepswinnaar

Vijf zeges uit vijf wedstrijden voor FC Barcelona in de Champions League voor vrouwen. In eigen huis werd Eintracht Frankfurt met 2-0 verslagen.

Na negentien minuten schoot Patricia Guijarro de Catalanen op voorsprong. Frankfurt leed ongelukkig balverlies op eigen helft en Guijarro profiteerde met een knal in de verre hoek. In de 73ste minuut verdubbelde Caroline Hansen de voorsprong, net nadat Esmee Brugts de ploeg in was gekomen.

Barcelona is in groep A zeker van groepswinst, nadat Benfica gelijkspeelde tegen FC Rosengard: 2-2.