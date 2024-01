538 Ochtendshow wint Gouden RadioRing

De 538 Ochtendshow heeft de Gouden RadioRing gewonnen. De uitreiking van de radioprijzen was in poppodium De Vorstin in Hilversum en werd gepresenteerd door 3FM-dj Rob Janssen.

Radio 538-dj Tim Klijn is sinds vorig jaar zomer met sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen, en nieuwslezer Florentien van der Meulen in de ochtend op Radio 538 te horen. "We hadden dit niet verwacht. Er is geen speech geschreven", zei Klijn. "Ik kan alleen maar zeggen dat we ontzettend blij en dankbaar zijn voor het feit dat we de grootste radioprijs die er is vanavond in ontvangst mogen nemen."

Voor Radio 538 - en Tim Klijn in het bijzonder - was de avond een groot succes. Klijn won ook de prijs voor beste presentator. Vorig jaar volgde hij bij 538 Wietze de Jager op in de ochtend. Klijn vertrok daarvoor bij Radio Veronica waar hij met sidekicks Romijn en Van Baarlen ook in de ochtend te horen was.

De winnaar van de beste podcast had een koninklijk tintje. Podcast Door de ogen van de koning kwam als winnaar uit de bus. In die podcast blikte koning Willem-Alexander in tien afleveringen met radio-dj Edwin Evers terug op zijn eerste decennium als staatshoofd. Andere kanshebbers waren onder meer Geuze & Gorgels van Monica Geuze en Kaj Gorgels en Moordcast van youtuber Dionne Slagter.

Alternatieve radioprijs

De afgelopen dagen kwam er kritiek op de nominaties voor de RadioRing. Sinds vorig jaar is de prijs voor beste presentator genderneutraal en onder de laatste genomineerden bleek geen enkele vrouw te zijn. Een groep vrouwelijke radiomakers riep om die reden een alternatieve radioprijs in het leven.

In haar eigen show op FunX kreeg Vonneke Ritfeld, beter bekend als Vonneke Bonneke, vanmiddag te horen dat zij de meeste stemmen heeft gekregen. "Dat is wel echt gangster, man", reageerde Vonneke Bonneke, die sinds een klein jaar samen met Nordin Besseling de middagshow op FunX heeft. Ruim 20.000 mensen brachten hun stem uit.