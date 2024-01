Trump voor de rechter in verkrachtingszaak, ontkent beschuldigingen opnieuw

De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik ontkend. Hij verweerde zich in New York tegen de aantijgingen van smaad en misbruik van columniste E. Jean Carroll.

Carroll beschuldigt Trump ervan haar halverwege de jaren negentig in een pashokje van een luxe warenhuis te hebben verkracht. In oktober 2022 ontkende hij in een verklaring daaraan schuldig te zijn. Vandaag beantwoordde hij in het getuigenbankje de vraag of hij nog achter die verklaring staat met "100 procent ja".

Op de vraag van een van Trumps eigen advocaten of hij vond dat Carrolls aantijgingen vals zijn, antwoordde de oud-president bevestigend. "Ja, dat vond ik. Ze zei iets dat ik als een valse beschuldiging zag, totaal onwaar."

De advocaten van Trump lieten het daarbij. De oud-president zat ongeveer vier minuten in het getuigenbankje. Morgen volgen de slotargumenten van beide partijen in de civiele zaak.

10 miljoen dollar

E. Jean Carroll is een voormalige columniste voor het tijdschrift Elle. Ze eist 10 miljoen dollar van Trump. Tijdens de behandeling van de zaak kwamen ook vrienden en oud-collega's van Carroll aan het woord.

In een eerdere rechtszaak bepaalde een jury vorig jaar al dat Trump haar 5 miljoen dollar moest betalen voor misbruik en smaad. Trump is tegen die uitspraak in beroep gegaan. De huidige zaak gaat over andere verklaringen van Trump over Carroll, die hij eerder deed als president in 2019.

Hij heeft de columniste onder meer voor "gek" versleten en haar beschuldigingen herhaaldelijk "nep" en "verzonnen" genoemd.

Carroll is niet de eerste vrouw die Trump beschuldigt van handtastelijkheden. Zeker vijftien andere vrouwen betichten de president van seksueel misbruik en intimidatie.